Serve cultura, non bastano vigilanza e sanzioni

La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta per il nostro Paese. Un valore imprescindibile che non deve essere considerato un costo, ma un investimento in serenità sociale per tutti gli attori del mercato: imprenditori, professionisti e lavoratori, dipendenti e autonomi. Diffondere una cultura della prevenzione significa valorizzare l’essere umano, garantire un ambiente sereno e migliorare la produttività aziendale. Le aziende che adottano politiche efficaci in materia di sicurezza ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi