Servizi assistenziali Uneba, sottoscritta l’ipotesi di accordo

L’ipotesi di accordo - sottoscritta in data 20 dicembre 2024 tra Uneba e le organizzazioni sindacali dei lavoratori ai quali si applica il contratto collettivo Uneba - prevede, innanzitutto, un incremento dei minimi retributivi mensili conglobati pari a 145,00 euro riferiti al livello 4° S, da riparametrare per gli altri livelli, articolato come segue:

- 70,00 euro con la mensilità di ottobre 2024;

- 50,00 euro con la mensilità di luglio 2025;

- 25,00 euro con la mensilità di marzo 2026.

Le parti concordano...