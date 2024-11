Settore aereo, nuove modalità di comunicazione delle attività lavorative

Novità per i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A far data dal 1° gennaio 2025, infatti, il modello SR83 andrà in soffitta e sarà sostituito dai servizi Omnia Is-Com e Naspi-Com: invio comunicazione. Lo rende noto l’Inps, con il messaggio 3868/2024.

