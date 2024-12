Sgravio contratti di solidarietà 2024, richieste dal 30 novembre

Con nota pubblicata il 27 novembre 2024, il ministero del Lavoro ha comunicato l’imminente apertura della finestra temporale dedicata all’inoltro delle domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali relativi all’anno 2024, attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”, che potrà avvenire dal 30 novembre al 10 dicembre 2024.

La misura è stabilita in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo “A”, in virtù dei quali...