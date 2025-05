Sicurezza sul lavoro, dall'applicazione normativa all'accordo Stato-Regioni

L'introduzione dell'intelligenza artificiale (AI) nel contesto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una prospettiva di grande interesse

La sicurezza sul lavoro rappresenta uno degli ambiti più complessi e cruciali del mondo del lavoro, in quanto coinvolge la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, principi costituzionalmente garantiti. L'evoluzione normativa, rappresentata in particolar modo dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - ha progressivamente delineato un sistema...