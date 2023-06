Smart working per genitori e parte dei fragili di Aldo Bottini









Un emendamento al Dl 48/2023, approvato dalla decima commissione del Senato, prevede l’ennesima proroga (a pandemia ormai finita) di alcune disposizioni emergenziali relative allo smart working. Al di là dell’opportunità della scelta (assai discutibile), la tecnica legislativa adottata (semplice proroga di termini contenuti nella - già di per sè confusa - disciplina emergenziale) rende non semplicissimo ricostruire la situazione che si verrà a creare all’entrata in vigore della nuova normativa.

Vediamo...