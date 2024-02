Smart working internazionale, gli effetti del Framework Agreement per aziende e lavoratori

Con la firma del Framework Agreement è stata estesa dal 25% a poco meno del 50% la percentuale del tempo di lavoro svolto, in modalità agile, nel Paese di residenza che consente il versamento dei contributi previdenziali nel Paese del datore di lavoro



Il 28 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottoscritto l’Accordo quadro europeo sul telelavoro dei transfrontalieri (“Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework”). L’accordo, aperto a tutti gli Stati aderenti alla libera circolazione (SEE), entrato in vigore per l’Italia a partire dal 1° gennaio 2024, rappresenta una significativa eccezione alle previsioni dell’art. 13 par. 1 del...