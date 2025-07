Somministrazione: l’indennità sale del 20%, cresce il welfare

Aumentano del 20% le indennità previste per tutte le prestazioni in essere estese a nuove prestazioni: contributi per lavoratrici in pre e post maternità; sostegni per donne vittime di violenza e molestie dentro e fuori i luoghi di lavoro; rimborsi per spese di baby-sitting. Sale l’importo dell’indennità di disponibilità per i lavoratori coinvolti in procedure di ricollocazione da mille a 1.150 euro. Viene introdotta una nuova assicurazione sanitaria per i lavoratori.

Sono alcuni dei punti qualificanti...