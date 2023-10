Sottoscritto l’accordo sul welfare per il settore della riscossione di Paola Sanna

Link utili Accordo 27 settembre 2023 Contrattazione nazionale

Valori ponderali diversi in relazione alla fascia di età dei figli a carico

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Agenzia delle Entrate – Riscossione e Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto il verbale di accordo 27 settembre 2023 per dare attuazione al piano di welfare aziendale, previsto con accordo del 15 luglio 2014, a favore di quadri direttivi e del personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

L’intesa prevede che anche per l’annualità 2023 siano erogati a titolo di “contributo welfare” gli importi che le parti hanno determinato in relazione alle istanze prodotte dai singoli soggetti interessati, in relazione alle fasce di età dei figli a carico; in particolare, in relazione a ogni fasce di età è collegato un valore ponderale, così come di seguito riportato:

fascia di età valore ponderale

da 0 a 5 2,8%

da 6 a 10 1,3%

da 11 a 13 2,0%

da 14 a 18 3,0%

da 19 a 25 5,0%

L’accordo precisa altresì che per nascite, ovvero ingressi in famiglia in caso di affido o adozione verificatisi successivamente alla data di erogazione delle somme di welfare, sono previste le stesse entità quantificate per il 2023.

Il contributo di welfare sarà riconosciuto a tutti gli aventi diritto sulla base del requisito del carico familiare esistente alla data di erogazione dell’assegno e sarà corrisposto con la prima competenza utile successiva alla firma dell’accordo, quindi presumibilmente sulla mensilità di ottobre 2023.