Spese per i pasti: vantaggi per aziende e lavoratori

In deroga al principio di onnicomprensività, la lettera c) del secondo comma dell’articolo 51 del Tuir individua tre categorie di prestazioni che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. L’esclusione dal reddito è prevista nello specifico per:

1) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché per le somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;

2) le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (come...