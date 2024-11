Stress da usura psico-fisica e risarcimento del danno

Rapporto di lavoro – Dirigente medico - Mancata fruizione riposi giornalieri – Lavoro notturno - Stress da usura psico fisica – Risarcimento del danno - Sussiste Corte d'Appello di Napoli, 19 settembre 2024



La mancata fruizione da parte del medico di guardia dei riposi giornalieri in violazione dell'art. 7 d.lgs. 66/2003 e lo svolgimento del lavoro notturno oltre i limiti prescritti dall'art. 13 d.lgs. 66/2003 integra in re ipsa un danno da stress (o da usura psicofisica) per violazione di un interesse fondamentale del prestatore avente copertura costituzionale (art. 36), che si inscrive nella categoria del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, risarcibile in via equitativa facendo riferimento alla retribuzione oraria prevista per i dirigenti medici.