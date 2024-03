Studi professionali (Confprofessioni), in busta paga nuovi minimi e una tantum

Gli effetti prodotti in busta paga delle novità retributive del nuovo accordo per i dipendenti degli studi professionali



Lo scorso 16 febbraio 2024 è giunto l’atteso rinnovo del CCNL Studi Professionali – Confprofessioni (CNEL H442), il quale ha validità dal giorno della sottoscrizione e scadenza normativa dopo tre anni e ha introdotto importanti novità sia sul piano normativo sia economico.

Aumento minimi retributivi

In particolare, vengono incrementati i minimi retributivi a partire dal mese di marzo 2024 e viene istituito un “Elemento nazionale di allineamento contrattuale” per i livelli 1°, 2° e 3° in favore dei lavoratori ai quali veniva...