Sul netto incidono ritenute fiscali più alte di Ornella Lacqua e e Alessandro Rota Porta









La decontribuzione in favore delle lavoratrici madri, introdotta nel disegno di legge di bilancio 2024 si intreccia con la conferma, in questo caso solo per l’anno prossimo, dell’esonero contributivo oggi in vigore esteso a tutti i dipendenti e recentemente potenziato dal decreto lavoro (Dl 48/2023).

La nuova agevolazione è, appunto, circoscritta ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed è pari all’esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (9,19%) indipendentemente dall’importo della retribuzione percepita ma nel limite massimo annuo di 3mila euro (250 euro al mese).

L’esonero spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, se la lavoratrice è madre di due figli (in via sperimentale), per il solo 2024, mentre si prolunga fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, se i figli sono tre o più, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. In sostanza l’esonero è sempre totale, con soglia massima, ma cambia la durata del medesimo a seconda se si hanno fino a due oppure più figli.

Invece, lo sconto contributivo già in atto e confermato anche per il 2024 (con esclusione della tredicesima) adotta meccanismi differenti: prevede per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero, sempre sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore del 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La quota di esonero passa al 7 per cento qualora la retribuzione imponibile non superi i 1.923 euro mensili, sempre con le stesse specifiche appena descritte.

Peraltro, entrambe le misure (esonero per le madri e generalizzato) sono precluse ai collaboratori domestici.

Ma vediamo di comprendere quali saranno gli effetti concreti sulle buste paga di questa platea di lavoratrici; infatti, si tratta di voci che figurano nel corpo del cedolino e che i lavoratori interessati possono verificare mese per mese. In primo luogo, occorre distinguere tra due categorie: le lavoratrici madri che già adesso godono dell’esonero contributivo generalizzato rispetto a quelle finora escluse perché presentano un imponibile previdenziale che sfora le soglie citate sopra. Le prime potranno godere di un maggior beneficio rispetto all’attuale effetto portato dall’esonero contributivo standard: ad esempio, una dipendente con figli, con retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali di 1.500 euro, vedrà aumentare l’ammontare dello sconto contributivo da 105 a 138 euro, ossia al totale della contribuzione dovuta a proprio carico; mentre una dirigente con imponibile previdenziale di 5.600 euro mensili (finora esclusa dall’esonero) godrà, dal prossimo gennaio, di 250 euro di esonero pari al tetto massimo stabilito dalla legge (rimanendo comunque ancora a suo carico una trattenuta a titolo di contributi pari a 265 euro). Da notare, appunto, che proprio questa quota massima di contributi scontabile in capo alle madri consentirà di non pagare del tutto i contributi per la platea delle dipendenti con retribuzioni imponibili fino a 2.720 euro circa (2.720 x 9,19% = 249,97 euro).

Va, però, considerato che – per tutti e due gli sconti – il maggior netto in busta paga è in parte eroso da ritenute fiscali più elevate: infatti, le minori ritenute contributive comportano come conseguenza l’innalzamento della base imponibile fiscale, generando così maggiori imposte (Irpef e addizionali regionale e comunale) oltre a incidere sulla determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente.

Invece, sotto il profilo previdenziale la norma precisa che, per entrambi gli esoneri, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: ciò significa che il lavoratore non perde nulla a livello di accredito, anche se versa di meno.

È auspicabile che – non appena la legge di bilancio sarà approvata – l’Inps emani con tempestività le istruzioni per la gestione operativa del nuovo esonero dedicato alle madri, così da consentire ad aziende ed intermediari di poterlo conteggiare già dalle buste paga di gennaio 2024.