Taglio della pensione di reversibilità non superiore al reddito aggiuntivo

In materia di pensione di reversibilità, l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 41, della legge 335/1995 ha comportato requisiti più stringenti in punto di cumulo con i redditi ai fini della quantificazione del trattamento. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla tabella F della norma (terzo periodo). Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi