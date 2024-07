Tempo determinato, più causali dal commercio agli allevatori

È trascorso poco più di un anno, da quanto, nel maggio del 2023 è entrato in vigore il cosiddetto decreto Lavoro (n.48/2023, conv.l.n. 85/2023), che è intervenuto riformando la disciplina delle causali per l’attivazione dei contratti a termine con durata superiore a 12 mesi, dando a imprese e sindacati più spazio sulla materia fino alla fine di quest’anno. Dal commercio agli allevatori, in questi mesi, sia in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che non, diversi settori sono...

