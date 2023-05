Territori agevolati per l'assunzioni delle donne di Manuela Baltolu









La domanda Si chiede se in base alle vigenti normative, l'assunzione di donne disoccupate da 6 mesi e residenti in Molise, sia possibile per tutti i comuni oppure occorre ancora verificare quali siano i territori agevolati previsti dalla Carta degli aiuti regionali?

Una delle tipologie di soggetti beneficiari dello sgravio contributivo di cui alla L.92/2012, art.4, cc. Da 9 a 11, così come richiamata dall'art.1, c.16 della L.178/2020 e dall'art.1, c.298 della L.197/2022, previsto per assunzioni e trasformazioni di donne, riguarda lavoratrici prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate. Per "soggetto privo di impiego regolarmente retribuito" si intende non titolare di attività subordinata della durata di almeno 6...