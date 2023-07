Terzo settore, si applicano in modo più elastico i limiti alle retribuzioni di Valentina Melis

Il decreto Lavoro appena convertito dalla legge 85/2023 allarga la possibilità di superare del 40% i livelli dei contratti collettivi a tutte le attività di interesse generale svolte da Ets e imprese sociali









I tetti alle retribuzioni previsti per gli enti del Terzo settore (Ets) e per le imprese sociali si applicano in maniera più elastica dal 4 luglio. L’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Lavoro (legge 85/2023) porta in dote un’estensione delle deroghe già previste finora per alcuni ambiti di attività e una maggiore tolleranza nelle differenze retributive fra i lavoratori dipendenti.

Il decreto Lavoro è intervenuto con due modifiche speculari che si applicano agli enti iscritti ...