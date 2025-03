Tirocini, studi tecnici e giovane età accelerano le future assunzioni

Finita l’euforia legata a Garanzia giovani - il programma Ue per migliorare l’occupazione dei nostri ragazzi, esauritosi un paio di anni fa - il tirocinio extracurriculare è tornato a registrare numeri più contenuti. Dal 2014 in poi le attivazioni sono salite stabilmente raggiungendo il numero di circa 350mila ogni anno, fino alla pandemia. Nel 2020 i tirocini attivati sono scesi ad appena 226.001, nel 2022 erano 314.230, nel 2023 se ne sono contati 283.985, con un calo di quasi il 10% rispetto all...

