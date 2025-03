Lavoro familiare e prestazione gratuita occasionale: dubbi e opportunità

Le caratteristiche principali della prestazione gratuita occasionale, i criteri normativi e giurisprudenziali che ne regolano l'applicazione, i limiti e le opportunità per imprenditori e lavoratori

Premessa

Il tema del lavoro familiare è da sempre oggetto di dibattito, poiché si colloca in un'area di confine tra collaborazione spontanea, lavoro subordinato e regole previdenziali. Se da un lato il legame di parentela non preclude la possibilità di instaurare rapporti di lavoro formali, dall'altro introduce alcune peculiarità che possono generare dubbi interpretativi e opportunità per le imprese.

Uno degli aspetti più discussi riguarda la prestazione gratuita occasionale, ovvero il lavoro reso da un familiare...