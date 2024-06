Trattamento fiscale applicabile all’indennità risarcitoria per perdita di redditi da lavoro

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile alla somma oggetto di indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 6 giugno 2024, n. 130, ha chiarito che l’indennità risarcitoria onnicomprensiva dovuta a seguito di una sentenza di condanna è qualificabile come risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito; tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata (art. 17, c. 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986).

L’interpello

Nella fattispecie in esame, la società istante ...