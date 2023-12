Tutela del lavoro stabile e servizi alla persona

Priorità al lavoro stabile, ai servizi alla persona per tutto l’arco della vita e alla tutela dei rinnovi dei contratti.

Da un’indagine realizzata da Ipsos su un campione di 2.200 adulti presentata all’assemblea organizzativa della Cisl emerge che il 33% del campione ha indicato come priorità del sindacato la lotta al precariato, il 28% ha dato la precedenza alla richiesta di seguire i lavoratori in tutto percorso lavorativo. Segue con il 24% la tutela dei rinnovi dei contratti. Per il 14% del campione...