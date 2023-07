Ufficializzati i contributi volontari agricoli per il 2023 di Pietro Gremigni

Sono stati rideterminati per il 2023 i contributi volontari nel settore agricolo.

L' Inps, con la circolare 69/2023, ha pubblicato i nuovi valori per le varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.



Per i dipendenti l'aliquota da applicare ai lavoratori...