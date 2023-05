Un manuale per orientarsi tra le mutevoli regole del diritto del lavoro di Aldo Bottini, Giampiero Falasca, Angelo Zambelli









Il progetto di scrivere un “Manuale di diritto del lavoro” a sei mani è nato quasi per gioco: nessuno di noi ricorda con precisione quando ne abbiamo parlato per la prima volta, probabilmente è avvenuto alla fine di un convegno o in occasione di qualche incontro fortuito.

Questo gioco si è trasformato molto presto in un progetto concreto, perché è sembrato, a ciascuno di noi, assolutamente naturale scrivere insieme un libro, per via di alcuni elementi comuni che ci legano in maniera forte.

Il primo...