Valditara: percorsi scuola-lavoro più sicuri Tutele Inail estese per insegnanti e studenti di Eugenio Bruno e Claudio Tucci









Più sicurezza e qualità nei percorsi di scuola-lavoro. È l’obiettivo del pacchetto di norme messe a punto dal ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che intervengono sui Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (l’ex alternanza), e che sono confluite nei due provvedimenti (un Dl e un Ddl) sul lavoro esaminati in Cdm il 1° maggio. Insieme a un’estensione delle tutele Inail per alunni e docenti che sembrava uscita dalle ultime bozze e che sembra destinata a rientrare...