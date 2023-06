Verbale di accordo su prestazioni Edilcassa per l’edilizia artigiana del Veneto di Cristian Callegaro

In data 26 maggio 2023 è stato sottoscritto – da Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil – un verbale di accordo che disciplina alcuni istituti caratterizzanti il contratto regionale edilizia artigianato.

In materia di Evr (elemento variabile della retribuzione), l'accordo precisa la procedura per l'erogazione dell'Evr, di cui all'Accordo Regionale del 20 marzo 2022, con riferimento alle imprese che applicano i contratti collettivi artigiani...