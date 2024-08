Zes, giovani e donne: dal primo settembre altri tre bonus per nuove assunzioni

Con la possibilità di ottenere i nuovi bonus assunzionali per i contratti stabili sottoscritti dal 1° settembre per giovani, donne e Zes (tre bonus previsti dal decreto Coesione) si completa il puzzle di incentivi all’occupazione ridisegnato dal governo Meloni, e in particolare dalla titolare del Lavoro, Marina Calderone. Si passa a sostegni mirati a determinate categorie (considerate più svantaggiate).

C’è poi una particolare attenzione al Mezzogiorno, con l’esonero Zes (Zona economica speciale) ...