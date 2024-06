A giugno nuovi importi per gli artigiani dell’alimentare e della panificazione

Con i cedolini paga di prossima elaborazione riferiti alla mensilità di giugno 2024 deve essere erogata la prima tranche dell’una tantum da parte delle aziende che applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro Alimentazione/Panificazione aziende artigiane.

A copertura dei 15 mesi di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 31 marzo 2024) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 160 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 6 giugno 2024, erogato in due soluzioni...