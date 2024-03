Accordo previdenziale Italia – Giappone, le istruzioni operative Inps per i distacchi

L’Inps fornisce istruzioni per le richieste del certificato di copertura contributiva tramite il nuovo modello IT/JPN 101



L’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2015) entrà in vigore a partire dal 1° aprile 2024, in seguito alla firma dell’Accordo amministrativo firmato il 30 agosto 2023. L’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone si applica all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alle gestioni...