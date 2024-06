Adi sospeso a chi non si presenta ai servizi sociali

Primi provvedimenti di sospensione dell’assegno di inclusione se i beneficiari non si presentano presso i servizi sociali dei Comuni. Con il messaggio 2132/2024, Inps ha comunicato che hanno iniziato a scadere i 120 giorni che costituiscono il termine entro cui i nuclei familiari beneficiari dell’Adi devono avere il primo incontro con i servizi sociali. Di conseguenza a chi non è in regola non verrà corrisposto l’assegno.

In via ordinaria i 120 giorni decorrono dalla sottoscrizione del Patto di attivazione...