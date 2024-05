Agevolazione dell’under 36 a cavallo tra due leggi

La domanda

Un datore di lavoro assume un under 36 (soggetto di 32 anni) a tempo indeterminato il 1° febbraio 2023, il lavoratore non ha precedentemente avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il datore ha utilizzato la agevolazione della legge 197/2022, articolo 1 comma 297 (under 36), con sede di lavoro in Umbria.Il rapporto cessa per dimissioni dopo 10 mesi, quindi la durata della agevolazione va dal 1° febbraio 2023 al 30 novembre 2023. La misura della agevolazione sarà: contributi c/ditta al 100% /8000 tetto anno/666,66 tetto mese (se full time). Nel caso di riassunzione a tempo indeterminato nel 2024 del medesimo dipendente da parte di altro datore (esempio dal 1° maggio 2024) è possibile utilizzare la agevolazione ex legge 205/2017?