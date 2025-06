Detassazione con contratto collettivo aziendale in assenza di RSA/RSU

La domanda

Il datore di lavoro/impresa srl non è iscritto ad alcuna associazione datoriale, non dispone di RSA/RSU interne e nel suo territorio non esiste un contratto collettivo territoriale di settore. In questo caso, può attivare la detassazione con conversione in welfare (art. 51, comma 2, Tuir) tramite un contratto collettivo aziendale? Se sì, con quali sigle sindacali dovrebbe stipularlo?