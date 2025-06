Videosorveglianza e appalto

La domanda La società appaltatrice che ha sottoscritto un appalto per il confezionamento dei prodotti della committente, deve richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato territoriale del lavoro per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza che è già stato autorizzato e attivato presso la committente, dal momento che l’appalto si svolge nei locali della committente? o è sufficiente l’informativa sul trattamento dei dati che la committente consegna a tutti quelli che accedono ai suoi locali sottoposti a videosorveglianza?

Nel caso specifico la società appaltatrice opera nei locali della committente nei quali è già in funzione un impianto di videosorveglianza già autorizzato (tramite accordo sindacale o autorizzazione dell’ITL) e attivato dalla stessa committente. In tal caso quest’ultima è la titolare del trattamento e la appaltatrice non deve richiedere una nuova autorizzazione (né potrebbe farlo in qualità di società committente, vedi Nota INL del 25 settembre 2024). L’appaltatrice sarà comunque tenuta ad informare...