Agevolazione donne vittime di violenza, ultimi giorni per il conguaglio degli arretrati

Come per la maggior parte delle agevolazioni contributive collegate all’assunzione di soggetti svantaggiati anche per l’agevolazione relativa all’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, introdotta dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 191-192), si è avuto un periodo di inoperatività della misura determinato dalla tardiva pubblicazione delle istruzioni operative necessarie per la fruizione dell’agevolazione. Di conseguenza, anche in questo...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi