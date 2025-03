Agevolazioni contributive: incremento dei livelli occupazionali nel diritto Ue e nazionale

[1] In tal senso si è espresso la Commissione il 23 aprile 2019 in risposta a un questi o della Lettonia: "Una persona fisica che detiene partecipazioni di controllo in diverse società e che esercita effettivamente un controllo di fatto coinvolto direttamente o indirettamente nella gestione di tali società deve essere considerata come partecipante alla gestione di tali società. In questo senso, la persona fisica, attraverso la proprietà e la gestione delle società, esercita un'attività economica e può quindi collegare le diverse società in un'unica impresa".

[2] 7La CGUE ha statuito che il preambolo di un atto dell'Unione non ha forza di legge vincolante e non può essere validamente invocato come motivo per derogare alle disposizioni effettive dell'atto in questione o per interpretare tali disposizioni in modo chiaramente contrario alla loro formulazione. CGUE,Case C-134/08 Hauptzollamt Bremen v. J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j., 2.04.2009, punto 16.