Agricoltura, ripartono gli esoneri contributivi per danni ingenti

L’Inps ha sbloccato le procedure per l’applicazione degli esoneri contributivi spettanti alle aziende agricole colpite da eventi climatici avversi, calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, secondo quanto previsto dal Dlgs 102/2004. Infatti, con la circolare 103/2025, l’istituto ha fornito indicazioni operative in ordine agli effetti del nuovo regolamento Ue 2022/2472 su questi sgravi contributivi per il periodo 2023-2029, in attesa delle quali le imprese interessate non potevano...

