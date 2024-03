Ccnl Alimentari industria

Le parti sociali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per l’industria alimentare



In data 1° marzo 2024 tra Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food, Unionzucchero, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl del 31 luglio 2020 per l’industria alimentare.

Decorrenza e durata

Il presente contratto ha durata quadriennale, in particolare decorre dall’1.12.2023 ed ha validità fino al 30 novembre 2027, sia per la parte normativa che per quella...