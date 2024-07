Anche per i licenziamenti economici immutabili le ragioni del recesso

Vale anche per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il principio - ormai granitico in ipotesi di licenziamento disciplinare - di immutabilità delle ragioni del recesso, con la conseguenza che, anche in caso di soppressione del posto di lavoro, il datore non può addurre a giustificazione del recesso «fatti diversi» da quelli indicati al momento dell’intimazione del recesso. Lo ha affermato la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 22 aprile 2024, in relazione a una fattispecie ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi