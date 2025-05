Licenziamento, irrilevante la tenuità del danno arrecato al datore

La Cassazione, con sentenza 11985 del 7 maggio 2025, ha respinto il ricorso proposto da un cassiere licenziato per giusta causa per avere commesso ripetute irregolarità nella (mancata) registrazione contabile del corrispettivo delle vendite effettuate e nel (mancato) rilascio dello scontrino e ciò in un contesto in cui l’omessa registrazione di cassa aveva riguardato importi di modesto valore e non era stato provato nei precedenti gradi di giudizio che il lavoratore si fosse poi appropriato delle...

