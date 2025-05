Il dirigente a tempo determinato non ha mai tutela reintegratoria

Con la sentenza 159/2025 del 17 aprile 2025 la Corte d’appello di Salerno ha giudicato legittimo il licenziamento di un dirigente, assunto con contratto di lavoro a termine della durata di 5 anni, ma con patto di stabilità per i primi 4, al quale era stata contestata la violazione di obblighi contrattuali e statutari e, in particolare, l’aver operato senza le necessarie approvazioni degli organi sovraordinati, prendendo, in modo autonomo, decisioni che esulavano dalle proprie competenze.

