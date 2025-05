Maggiorazione contributiva per invalidità anche in permesso sindacale

Spetta anche ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazioni, per tutta la durata dell’aspettativa non retribuita prevista dall’articolo 31 dello Statuto dei lavoratori, il beneficio della maggiorazione contributiva stabilita a favore dei lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata ...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi