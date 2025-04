Anche se errato, il conguaglio della Cig non fa venir meno il diritto alla compensazione

Il conguaglio della cassa integrazione tempestivamente effettuato, sebbene in modo irregolare, non comporta la decadenza del diritto a recuperare le prestazioni anticipate dal datore di lavoro per conto dell’Inps.

Lo precisa la Cassazione nella sentenza 1406/2025 adottata contro il ricorso proposto dall’istituto di previdenza avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino aveva riconosciuto come legittimo il conguaglio dell’assegno ordinario di Fis effettuato dal datore di lavoro nei termini...