Anticipi pensionistici più difficili perché le platee anagrafiche ammesse restano quelle del 2023 di Matteo Prioschi

Nel 2024 a disposizione un anno in più per maturare il requisito contributivo









Se il testo definitivo della legge di Bilancio rimarrà uguale a quello diffuso nei giorni scorsi, nel 2024 non cambieranno i requisiti per accedere ai due canali di pensionamento principali, mentre sarà più difficile, anche di quanto potrebbe apparire a prima vista, utilizzare uno degli strumenti per anticipare.

La norma non interviene sulle regole riguardanti la pensione di vecchiaia che, per chi ha contributi accreditati prima del 1996, si consegue con almeno 67 anni di età e 20 di contribuzione. Invariata anche l’anticipata del sistema misto (cioè sempre per chi ha contributi ante 1996): gli uomini la raggiungeranno con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi, indipendentemente dall’età, e dovranno attendere 3 mesi tra la maturazione del diritto e l’erogazione del primo assegno pensionistico. Alle donne saranno richiesti 41 anni e 10 mesi.

Cambia qualcosa per chi ha contributi solo post 1995 o ha scelto il calcolo della pensione con metodo interamente contributivo: alla pensione di vecchiaia si accederà ancora con almeno 67 anni di età e 20 di contributi, ma con un trattamento mensile lordo pari almeno all’importo dell’assegno sociale (quest’anno vale 503,27 euro). Finora, invece, è necessario un importo pari almeno a 1,5 volte l’assegno sociale, in mancanza del quale la persona deve continuare a lavorare o comunque attendere che l’importo salga e, alla peggio, attendere i 71 anni, quando la pensione viene erogata a prescindere dal valore.

Sempre per chi è nel contributivo, diventa invece più difficile l’accesso alla anticipata: non cambieranno i requisiti di 64 anni di età e 20 di contributi, ma l’importo mensile dovrà essere almeno 3,3 volte l’assegno sociale, invece degli attuali 2,8 volte. Una stretta che sorprende, dato che con il contributivo la pensione è calcolata su quanto effettivamente versato e, inoltre, l’anticipata non è accessibile a chi ha optato per il calcolo contributivo ma solo a chi ha contributi post 1995.

Arriva quota 104 al posto di quota 103. Vi si accederà con almeno 63 anni di età e 41 di contributi. Quest’anno, con quota 103, sono sufficienti 62 anni di età e 41 di contributi. Ma chi compie 62 nel 2023 è la leva del 1961, la stessa che l’anno prossimo avrà 63 anni. Quindi alla stessa platea anagrafica si concede un anno in più per arrivare a 41 di contributi. Inoltre tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza della pensione passeranno 6 mesi, invece di 3, per i lavoratori del privato e 9 mesi invece di 6 per quelli del pubblico. In tale periodo, o si continua a lavorare, o si resta senza stipendio e senza pensione. Dunque le prime pensioni quota 104 saranno liquidate nella seconda parte dell’anno.

Altra novità, che esula dai requisiti, ma è rilevante, consiste nell’introduzione di nuove modalità di calcolo, penalizzanti, della quota retributiva della pensione. Se finora chi usa quota 103 riceve un assegno di importo non oltre cinque volte il minimo fino a quando raggiunge l’età per la vecchiaia, anche se ha diritto a di più, dal 2024 sia chi andrà in quota 103 che in 104, avrà un taglio permanente dell’assegno, a prescindere dall’importo.

Opzione donna, piuttosto utilizzata nel recente passato, è già stata azzoppata quest’anno limitandola ad alcune categorie di lavoratrici. L’anno prossimo sarà accessibile a chi compie 61 anni nel 2023. Ma è la stessa platea anagrafica di chi quest’anno vi accede avendo compiuto i 60 anni nel 2022. Quindi, come per quota 103/104, si concede un anno in più per maturare il requisito contributivo minimo, in questo caso pari a 35 anni.

L’ultima modifica riguarda l’Ape sociale, che non è una pensione ma una indennità corrisposta fino al pensionamento a chi si trova in determinate condizioni. Invariati i requisiti contributivi, che oscillano da 30 a 36 anni, con riduzioni per le madri, richiederà almeno 63 anni e 5 mesi di età invece degli attuali 63 anni. Inoltre mentre ora è compatibile con attività lavorativa subordinata o autonoma entro certi limiti di reddito, in futuro sarà cumulabile solo con lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro l’anno.

LA TABELLA CON I REQUISITI DEL 2023 E DEL 2024