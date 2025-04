Approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza

Lo scorso 17 aprile 2025, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha definitivamente approvato l'Accordo "finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi" in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Accordo costituisce attuazione della disposizione di cui all'art. 37 co. 2 del Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008), così come modificato dalla L. 215/2021, che appunto richiede alla predetta Conferenza Permanente di provvedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi già esistenti in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione...