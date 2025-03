Aprile 2025, le festività religiose e civili in busta paga

La festività di Pasqua, sempre coincidente con la domenica, non viene compensata con un particolare trattamento economico anche se alcuni Ccnl lo prevedono; il lunedì di Pasqua invece è retribuito come festività infrasettimanale

Nel mese di aprile 2025 ricorrono due festività: lunedì dopo Pasqua (21 aprile) e Liberazione (25 aprile).

Alle festività appena menzionate potrebbe aggiungersi la giornata del Santo patrono, riferita al luogo ove si svolge la prestazione lavorativa, ricorrenza, quest'ultima, che potrebbe "cadere" anche in coincidenza di altra giornata festiva: in tale ipotesi si dovrà gestire, anche sotto il profilo economico, in modo appropriato la doppia festività.

Per quanto riguarda, invece, la giornata di Pasqua...