Arretrati di redditi assimilati a lavoro dipendente, così la tassazione

I redditi assimilati a lavoro dipendente, non sono soggetti a tassazione separata se le somme maturate in un determinato anno sono erogate successivamente, ma, comunque, entro un termine congruo. Per valutare la congruità del termine del pagamento, per la Corte di Giustizia Tributaria della Regione Puglia occorre tener conto di quanto previsto dal regolamento regionale sulla "disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale"