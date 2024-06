Assistenza fiscale 2024 - Il vademecum per i sostituti d’imposta

Il modello 730/2024 prosegue nell’obiettivo che ha caratterizzato l’assistenza fiscale dell’anno scorso facilitando i controlli da parte dei CAF nell’ipotesi in cui il contribuente accetti il modello precompilato senza modifiche. Inoltre, nell’intento di accrescere i fruitori della dichiarazione precompilata, estende a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA la possibilità di presentare il modello 730 e ammette anche per i soggetti con un sostituto d’imposta l’utilizzo della funzione senza...

Continua a leggere NT+ Lavoro Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuslavoristica

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Guida al Lavoro digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi