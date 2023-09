Assunzione di apprendista e agevolazioni di Roberto Vinciarelli

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Nel caso di assunzione dal 1° giugno 2023 con l'incentivo Neet di un apprendista di 2 livello con un imponibile previdenziale maggiore di 2692 e che fruisce del cuneo fiscale per il 2023, quale è la misura dell'incentivo? Il 20% o il 60% dell'imponibile sui 12mesi? Nel caso in cui l'apprendista di 2 livello sia assunto nelle 8 regioni del sud si può cumulare l'incentivo Neet con l'esonero sud? in tal caso quale è la misura dell'incentivo Neet?

Nel caso prospettato in cui l'apprendista di 2 livello, che applica, rispetto alla posizione soggettiva datoriale, un regime di sotto-contribuzione, viene assunto con l'incentivo Neet (agevolazione sulla posizione soggettiva del datore) e fruisce del cuneo (agevolazione sulla posizione soggettiva del dipendente) si origina il diritto alla agevolazione Neet nella misura del 60% dell'imponibile previdenziale dei 12 mesi. In tal caso non si determina il cumulo delle due agevolazioni sulla posizione ...