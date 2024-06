Assunzione collaboratore locale per un parlamentare europeo neo eletto

La domanda

Dobbiamo assumere un collaboratore locale per un parlamentare europeo neo eletto. I collaboratori locali vanno assunti direttamente dal parlamentare, quindi datore di lavoro privato persona fisica senza partita iva. Lo stesso deve provvedere al pagamento della retribuzione e degli oneri fiscali e previdenziali (tramite un terzo erogatore) in base alla normativa del proprio stato (in questo caso Italia, sede lavoro Milano) .Ci chiediamo se possibile procedere e come inquadrare il collaboratore (ccnl applicabile) . Inoltre il collaboratore dovrebbe essere assunto a tempo determinato max 5 anni (durata del mandato) termine non consentito dalla ns. Legislazione che prevede max 12/24 mesi di durata. Ci chiediamo se esistono deroghe particolari in questo caso.