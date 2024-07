Assunzione percettore Rdc e cumulo con altre agevolazioni

La domanda

In data 1° gennaio 2023, un datore di lavoro ha assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato un beneficiario del Reddito di cittadinanza. Il datore di lavoro non ha però usufruito delle agevolazioni previste dall’articolo 8 del Dl del 4/2019 ma si è avvalso, in alternativa, della “Legge di bilancio 2023” (legge 197/2022) che introduce un esonero contributivo totale per la quota a carico dei datori di lavoro privati che, nel corso del 2023, hanno assunto beneficiari del Reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con la circolare 75/2024, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la corretta applicazione dell’esonero in parola.La sede di lavoro è in Calabria e il datore di lavoro ha utilizzato le agevolazioni previste dall’Incentivo Decontribuzione Sud, il quale prevedono sino al 31 dicembre 2025 l’esonero del 30% della contribuzione previdenziale a suo carico.È possibile recuperare su luglio 2024 i contributi residui utilizzando le agevolazioni dell’articolo 1, comma 294 della legge 197/2022? O invece occorre restituire la agevolazione previste dall’Incentivo Decontribuzione Sud per poi conguagliare quella connessa al Reddito di cittadinanza?