Assunzione di soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza: nozione

L'idea di introdurre delle agevolazioni per i datori che assumono soggetti percettori del reddito di cittadinanza (abrogato dal 1 gennaio 2024), risale alla sua stessa introduzione (avvenuta con decreto legge 4/2019), perfezionata e sviluppata nel tempo, con alterne vicende, fino all'ultima misura di esonero contenuta nella legge di bilancio 2023.

Il comma 294 dell'unico articolo della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 (dal 1 gennaio al 31 dicembre) hanno assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale) beneficiari del reddito di cittadinanza, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico...